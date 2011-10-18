Офіційний курс валют на 18 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 18 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.5700 (на 17 жовтня - 797.5700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1098.7324 (на 17 жовтня - 1101.2049) 10 RUB - 2.5948 (на 17 жовтня - 2.5736) 100 PLN - 255.9537 (на 17 жовтня - 255.5000).

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