На Львівщині ремонтують Золочівський замок

10:33, 18 жовтня 2011
Львів
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Встановлюють перекриття

Львів. 18 жовтня. УНІАН. На 17 жовтня завершено демонтаж аварійних конструкцій даху Золочівського замку, проводяться підготовчі роботи для влаштування залізобетонного перекриття приміщення. У роботі задіяно 15 осіб та 2 одиниці автомобільної техніки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Роботи ведуться спеціалістами ТзОВ «Золочів Агробуд». У відповідності до розпорядження Золочівської РДА до неспеціалізованих робіт також залучаються громадяни, зареєстровані в районному центрі зайнятості, а також технічні та наукові працівники музею-заповідника «Золочівський замок».

За сприятливих погодних умов до кінця тижня залізобетонне перекриття буде повністю встановлено.

Перевірку робіт ініціював голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

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