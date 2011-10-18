На Львівщині ремонтують Золочівський замок

Львів. 18 жовтня. УНІАН. На 17 жовтня завершено демонтаж аварійних конструкцій даху Золочівського замку, проводяться підготовчі роботи для влаштування залізобетонного перекриття приміщення. У роботі задіяно 15 осіб та 2 одиниці автомобільної техніки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Роботи ведуться спеціалістами ТзОВ «Золочів Агробуд». У відповідності до розпорядження Золочівської РДА до неспеціалізованих робіт також залучаються громадяни, зареєстровані в районному центрі зайнятості, а також технічні та наукові працівники музею-заповідника «Золочівський замок».

За сприятливих погодних умов до кінця тижня залізобетонне перекриття буде повністю встановлено.

Перевірку робіт ініціював голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.