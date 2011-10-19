Розпочався продаж квитків на відкриття «Арени Львів»

Львів. 19 жовтня. УНІАН. На відкриття стадіону «Арена Львів», яке відбудеться 29 жовтня 2011 року, розповсюдять майже 31 тисячу запрошень. Понад 3000 з них надійдуть у вільний продаж.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».

75% квитків, що надійдуть у продаж, коштуватимуть 400 гривень. Ще 800 пропусків продаватимуть по 350 гривень. Власники куплених квитків сидітимуть на місцях з добрим оглядом на західній трибуні стадіону. Продаж трьох тисяч квитків розпочнеться 19 жовтня на сайті www.kvytky.ua та в касах міста.

Окрім цього, близько 500 місць будуть призначені для представників медіа, 240 – для Федерації футболу України, національної збірної України, а також клубів футбольної Прем’єр-ліги. Спонсори урочистого відкриття для власного розповсюдження отримають 6 тисяч запрошень, ще стільки ж пропусків надійдуть у регіони, переважно Західної України.

Усі ОДА матимуть змогу розподілити запрошення серед працівників апарату, свої квитки повинні отримати також студенти, школярі, медики, вчителі.

Для себе, а також своїх рідних отримають запрошення на відкриття і волонтери, які організовуватимуть церемонію. Для них виділено 4 тисячі пропусків. Ще 5 тисяч запрошень будуть розподілені серед студентів та старшокласників львівських навчальних закладів. Ці пропуски в п’ятницю, 21 жовтня, надійдуть у Львівську ОДА, а з понеділка, 24 жовтня, квитки мають розповсюдити по львівських вишах. Близько 4-х тисяч квитків отримають також будівельники та інші працівники стадіону, які залучені до спорудження об’єкту.