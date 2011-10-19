Розпочався продаж квитків на відкриття «Арени Львів»
Продаж стартував сьогодні
Львів. 19 жовтня. УНІАН. На відкриття стадіону «Арена Львів», яке відбудеться 29 жовтня 2011 року, розповсюдять майже 31 тисячу запрошень. Понад 3000 з них надійдуть у вільний продаж.
Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».
75% квитків, що надійдуть у продаж, коштуватимуть 400 гривень. Ще 800 пропусків продаватимуть по 350 гривень. Власники куплених квитків сидітимуть на місцях з добрим оглядом на західній трибуні стадіону. Продаж трьох тисяч квитків розпочнеться 19 жовтня на сайті www.kvytky.ua та в касах міста.
Окрім цього, близько 500 місць будуть призначені для представників медіа, 240 – для Федерації футболу України, національної збірної України, а також клубів футбольної Прем’єр-ліги. Спонсори урочистого відкриття для власного розповсюдження отримають 6 тисяч запрошень, ще стільки ж пропусків надійдуть у регіони, переважно Західної України.
Усі ОДА матимуть змогу розподілити запрошення серед працівників апарату, свої квитки повинні отримати також студенти, школярі, медики, вчителі.
Для себе, а також своїх рідних отримають запрошення на відкриття і волонтери, які організовуватимуть церемонію. Для них виділено 4 тисячі пропусків. Ще 5 тисяч запрошень будуть розподілені серед студентів та старшокласників львівських навчальних закладів. Ці пропуски в п’ятницю, 21 жовтня, надійдуть у Львівську ОДА, а з понеділка, 24 жовтня, квитки мають розповсюдити по львівських вишах. Близько 4-х тисяч квитків отримають також будівельники та інші працівники стадіону, які залучені до спорудження об’єкту.