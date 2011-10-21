На Львівщині оборот роздрібної торгівлі зріс на 14,7%

Львів. 21 жовтня. УНІАН. Оборот роздрібної торгівлі Львівської області у січні-вересні 2011 року зріс на 14,7% і становив 22 597,4 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління статистики у Львівській області.

У структурі обороту роздрібної торгівлі трохи більше половини обсягів (56,6%) становив товарооборот роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб), 14,9% – оборот фізичних осіб-підприємців, що мають торгову мережу поза ринками. Частка продажу товарів на ринках становила 25,1%. Як повідомляють в обласному управлінні статистики, оборот від продажу сільськогосподарських продуктів займав п’яту частину обороту ринкової торгівлі.

Темпи зростання обороту роздрібної торгівлі в області були нижчими, ніж у середньому в Україні (115,2%). За цим показником Львівщина займала 12 місце.

Оборот ресторанного господарства збільшився проти обсягу січня-вересня 2010р. за порівнянними цінами на 14,1% і становив 902,5 млн. грн. Половину цього обсягу (50,1%) забезпечили підприємства-юридичні особи.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, був більшим обсягу січня-вересня 2010р. на 11,4% і становив 13251,3 млн. грн.

У вересні обсяг роздрібного товарообороту підприємств становив 1723,3 млн. грн., що більше обсягів вересня 2010р. за порівнянними цінами на 11,9%. Порівняно з серпнем фізичний обсяг роздрібного товарообороту підприємств зменшився на 1,8%.

Упродовж січня-вересня 2011р. середньомісячний обсяг продажу споживчих товарів у роздрібній торгівлі області з розрахунку на одну особу становив 987 грн. (у січні-вересні 2010р. – 775 грн.).