Львівська залізниця скасовує низку приміських поїздів

Львів. 21 жовтня. УНІАН. Після аналізу графіка руху приміських поїздів на 2011/2012 роки, їх рентабельності й заселеності та враховуючи збитковість перевезень, Львівська залізниця ухвалила рішення скасувати низку приміських поїздів.

Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.

По Львівській дирекції залізничних перевезень із 1 листопада скасують поїзди: № 6107 Львів - Судова Вишня відправленням зі Львова 7:50 і прибуттям до Судової Вишні о 9:20; № 6112 Судова Вишня - Львів відправленням із Суднової Вишні о 9:40 і прибуттям до Львова о 10.59; № 6135 Самбір - Стрий відправленням із Самбора о 14:14 і прибуттям до Стрия о 16:15; поїзд № 6138 Стрий - Самбір відправленням із Стрия о 17:44 і прибуттям до Самбора о 19:35.

По Тернопільській дирекції з 21 жовтня скасовується: поїзд № 6251 (6258) Тернопіль - Бережани; поїзд № 6254 (6257) Бережани-Тернопіль; поїзд № 6296 Чортків - Гусятин; поїзд № 6291 Гусятин - Чортків. При цьому поїзд № 6293/6294 Гусятин - Чортків - Бучач курсуватиме за маршрутом Гусятин - Чортків відправленням із Гусятина о 10:47 і прибуттям до Чортківа о 12:10 і назад відправленням із Чортківа о 15:20 і прибуттям до Гусятина о 16:48 (по ділянці Чортків - Бучач рух не здійснюватиметься).

По Рівненській дирекції залізничних перевезень із 1 листопада скасовують: поїзд № 6383 Здолбунів - Красне; поїзд № 6386 Красне - Здолбунів; поїзд № 6331/6332 Здолбунів - Сарни; поїзд № 6345/6346 Удрицьк - Здолбунів.

Крім того, обмежується курсування поїзда 6329/6330 Здолбунів - Удрицьк відправленням зі Здолбунова о 6:52 до станції Сарни. По ділянці Сарни - Удрицьк рух не здійснюватиметься.

По Івано-Франківській дирекції залізничних перевезень із 1 листопада скасовується: поїзд № 6423 Івано-Франківськ - Стрий; поїзд № 6422 Стрий - Івано-Франківськ.

По Ужгородській дирекції з 1 листопада скасовується поїзд № 6575/6576 Солотвине - Тячів - Солотвине.

Як нагадують на Львівській залізниці, згідно із Законом України «Про залізничний транспорт» закупівля рухомого складу, зокрема й для приміських перевезень, повинна здійснюватися за кошти державного бюджету. Проте з часу ухвалення Закону жодного вагону за державні кошти куплено не було. У зв`язку з цим Львівська залізниця покриває збитковість приміських перевезень за рахунок перехресного субсидування (вантажні перевезення).

«У таких умовах оптимізація й зниження експлуатаційних витрат у приміському секторі дозволить накопичувати кошти на оновлення рухомого складу надалі», - зазначається в повідомленні.