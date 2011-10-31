На Львівщині - новий керівник податкової міліції

Львів. 31 жовтня. УНІАН. 28 жовтня заступник начальника ГУПМ ДПС України полковник податкової міліції Борис Дзюба та голова ДПА у Львівській області Віталій Пекарчук представили керівному складу податкової служби Львівщини першого заступника голови ДПА у Львівській області, начальника Управління податкової міліції Плюща Руслана Миколайовича.

Про це УНІАН повідомили у секторі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області.

Полковник податкової міліції Плющ Руслан Миколайович народився 27 вересня 1972 року в м. Києві.

1997 року закінчив Національний технічний університет України, в 1999 році - Київський національний університет ім. Т. Шевченка, у 2001 році - Українську академію державного управління при Президентові України, у 2007 році - Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

В податковій міліції з травня 1997 року. З березня 2008-го по травень 2009 року - перший заступник голови - начальник управління податкової міліції ДПА у Херсонській області.

З травня 2009-го по жовтень 2011 року - заступник начальника Головного управління податкової міліції ДПС України.

З 26 жовтня 2011 року - перший заступник голови - начальник управління податкової міліції ДПА у Львівській області.

Науковий ступінь, наукове звання: кандидат технічних наук, доктор наук з державного управління, доктор філософії в галузі права, професор фінансового та банківського права, член-кореспондент, дійсний член (академік) Міжнародної кадрової академії.