ДАІ розшукує водія, який на смерть збив велосипедиста

Львів. 7 листопада. УНІАН. 6 листопада в Дрогобичі на вул. Б.Хмельницького невідомий водій скоїв наїзд на велосипедиста, 57-річного мешканця Дрогобича.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.

Внаслідок цієї ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці аварії, а водій втік.

Відтак управління ДАІ у Львівській області просить зголоситися свідків цієї ДТП за номерами: 234 09 32 або 102.