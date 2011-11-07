ДАІ розшукує водія, який на смерть збив велосипедиста
13:15, 07 листопада 2011Львів
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ДАІ шукає свідків
Львів. 7 листопада. УНІАН. 6 листопада в Дрогобичі на вул. Б.Хмельницького невідомий водій скоїв наїзд на велосипедиста, 57-річного мешканця Дрогобича.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.
Внаслідок цієї ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці аварії, а водій втік.
Відтак управління ДАІ у Львівській області просить зголоситися свідків цієї ДТП за номерами: 234 09 32 або 102.
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