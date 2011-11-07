У Львові відкриють храм для військових

Львів. 7 листопада. УНІАН. Святкове Богослужіння та освячення гарнізонного храму Святих апостолів Петра і Павла, відомого у місті Львові як костел отців єзуїтів (м. Львів, вул. Театральна, 11) відбудеться 6 грудня з нагоди 20-ї річниці створення Збройних сил України. Про це повідомив настоятель храму о. Степан Сус.

Богослужіння очолить Владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ Львівський УГКЦ, у присутності представників різних конфесій України, які цього дня візьмуть участь у спільній молитві за українське військо.

Храм Святих апостолів Петра і Павла виконував функцію гарнізонного храму з 1848 до 1946 рр. «Його призначення бути місцем молитви для військовослужбовців було визначено ще у попередні віки, - стверджує настоятель храму о. Степан Сус, головний військовий капелан Львівської архиєпархії УГКЦ. - Тому наше завдання докласти усіх зусиль, щоб у стінах святині й надалі формувалися та духовно зростали військовослужбовці та їхні родини. Це опора кожної держави, це ж наші захисники, охоронці миру!».

Організатори сподіваються, що у стінах храму різні конфесії України зможуть часто зустрічатись для спільної молитви за українське військо.