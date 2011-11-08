З податкових органів Львівщини звільнять 368 працівників

Львів. 8 листопада. УНІАН. У зв’язку з реорганізацією податкових служб у Львівській області буде звільнено 368 працівників, з них по обласному апарату – 17 осіб. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова ДПА у Львівській області Віталій Пекарчук.

В області заплановано об’єднати ДПІ у Мостиському районі з ДПІ у Городоцькому районі у Городоцьку МДПІ, об’єднають також податкові інспекції Жидачівського та Миколаївського районів у Миколаївську МДПІ, ДПІ у Перемишлянському районі об’єднають з ДПІ у Золочівському районі у Золочівську МДПІ, та ДПІ у м. Бориславі з ДПІ у Дрогобицькому районі у Дрогобицьку ОДПІ.

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