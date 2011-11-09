Львів`яни вже стоять у чергах за квитками на матч збірної України

13:52, 09 листопада 2011
Львів
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Відбудеться на новому стадіоні

Львів. 9 листопада. УНІАН. Черги бажаючих придбати квитки на матч збірних України та Австрії зафіксували у Львові кореспонденти “Львівського порталу”.

Біля крамниць мережі “ВухоКом” у центрі Львова стоять черги з десятків людей, які хочуть потрапити на перший матч, що його українська збірна проведе на новозбудованому стадіоні у Львові 15 листопада.

Як вдалося з`ясувати нашим кореспондентам, квитки на футбол продають тільки у чотирьох крамницях мережі “ВухоКом” - на вулицях Дорошенка, Шпитальній, проспекті Свободи та вулиці Січових Стрільців.

Також квитки можна купити на сайті www.kvytky.ua

Загальна кількість місць, на які продаватимуться квитки, становить 32 131. Третина з них коштуватиме мінімальну ціну – 20 гривень. Також квитки можна придбати за 50, 75, 100 та 150 гривень. Розміщення по секторах та ціновий розподіл дивіться на доданій схемі.

 

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