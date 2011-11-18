Сьогодні на Львівщині горів центр соціальної адаптації ув`язнених

Львів. 18 листопада. УНІАН. Сьогодні вночі спалахнула пожежа в одному з корпусів Благодійної організації «Регіональний центр соціальної адаптації», що займається соціальною адаптацією осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, а також громадян, що стали жертвами торгівлі людьми за кордоном, біженців на території України, потенційних мігрантів і жінок, що потерпають від насильства у сім’ї.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 18 листопада, о 02.12, надійшло повідомлення про пожежу в місті Броди в дерев’яно-цегляному корпусі, який належить благодійній організації регіонального центру соціальної адаптації.

Вогнем знищено спальний корпус. Збитки – встановлюються. Врятовано: адміністративний корпус та господарську будівлю на суму 200 000 грн. Ймовірна причина пожежі – встановлюється. Пожежа була ліквідована о 03.58.



Як зазначається у повідомленні, з початку року на території області зареєстровано 1957 пожеж, на яких виявлено 78 загиблих осіб, з них 6 дітей та 45 травмовано, з них 3 дітей. На пожежах врятовано 226 осіб, з них 22 дітей.