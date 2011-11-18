Львівський школяр створив робота для боротьби з корупцією

Львів. 18 листопада. УНІАН. Львівський восьмикласник, 13-річний учень Малої академії наук Максим Лема сконструював робота, який незабаром може замінити в роботі техніка (замірника) БТІ. Як з`ясувала «Сегодня», непідкупний замірник висотою 20 см і шириною 10 см, вимірює площу приміщення ультразвуком і скануванням. Його творець каже, що робот може працювати в 8 разів швидше людини і йому не перешкода меблі.

«Будував я його півроку, - розповів газеті Максим Лема .- Працює він за таким принципом: живлення надходить від батарейок, робот посилає ультразвукові сигнали, і вони до нього повертаються. Таким чином він вимірює довжину і потім відсилає ці відомості на комп`ютер. По суті, такий робот - перший в Україну, якщо над ним продовжити роботу, то вийде хороший механізм. Поки що він може вимірювати площу невеликих приміщень, наприклад, коридору».

За словами Максима, він зараз працює над тим, щоб дані про виміри простору виводилися прямо на дисплей робота. «Усередині робота знаходиться мікрокомп`ютер, сама ж конструкція - пластмасова. Мої друзі знають про робота, але їх це не дуже цікавить. Це на краще, а то, якщо прийде багато народу подивитися, то можуть і вкрасти якісь деталі», - сказав Лема.

Учитель інформатики Вадим Маркелов, який допомагав конструювати Максиму робота-замірника, вважає, що їхнє дітище зможе якщо і не побороти корупцію, то протистояти їй: «Але все залежить від того, як їм будуть користуватися».