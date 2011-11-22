На Львівщині зібрано 706 тис. тонн цукрових буряків
21:47, 22 листопада 2011Львів
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Уже є 70 тис. тонн цукру
Львів. 22 листопада. УНІАН. На 21 листопада у Львівській області накопано 706,1 тис.тонн цукрових буряків (99,1%) із площі 17,1 тис.га. Про це УНІАН повідомили у головному управлінні агропромислового комплексу Львівської ОДА.
На бурякопункти вивезено 535.1 тис.тонн цукрового буряка. Заводом ТзОВ «Радехівський цукор» заготовлено 585,4 тис.тонн, з яких 557,2 тис.тонн вже перероблено. На сьогодні заводом вироблено 70179 тонн цукру.
Загальна урожайність цукрового буряка складає 414 ц/га.
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