Офіційно: Кабмін погодив Матолича на першого заступника голови ЛОДА
Підтвердив Костюк
Львів. 12 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів погодив кандидатуру Богдана Матолича на посаду першого заступника голови Львівської ОДА Михайла Костюка.
Цю інформацію в коментарі для ZAXID.NET 12 грудня підтвердив сам Михайло Костюк. «Погодження складається з трьох етапів. Перше – це погодження Кабміну, потім – спецперевірка, і потім – Адміністрація Президента. Перший етап він пройшов. Але комплексного погодження ще не було», - уточнив Михайло Костюк.
Нагадаємо, що Богдан Матолич є колишнім заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області. Він уже займав посаду першого заступника Львівської ОДА у 2001-2005 роках.
Також зазначимо, що Михайло Костюк подав до Києва ще одну кандидатуру на посаду свого заступника. У спілкуванні з пресою голова Львівської ОДА не називав конкретного прізвища, хоча висувалося припущення, що ним може бути начальником Головного управління по роботі з персоналом «Укрзалізниці» Михайло Янковський.
Окрім того, Михайло Костюк на минулому тижні, 6 грудня, повідомив про майбутнє звільнення трьох керівників управлінь Львівської ОДА.