Офіційно: Кабмін погодив Матолича на першого заступника голови ЛОДА

Львів. 12 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів погодив кандидатуру Богдана Матолича на посаду першого заступника голови Львівської ОДА Михайла Костюка.

Цю інформацію в коментарі для ZAXID.NET 12 грудня підтвердив сам Михайло Костюк. «Погодження складається з трьох етапів. Перше – це погодження Кабміну, потім – спецперевірка, і потім – Адміністрація Президента. Перший етап він пройшов. Але комплексного погодження ще не було», - уточнив Михайло Костюк.

Нагадаємо, що Богдан Матолич є колишнім заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області. Він уже займав посаду першого заступника Львівської ОДА у 2001-2005 роках.

Також зазначимо, що Михайло Костюк подав до Києва ще одну кандидатуру на посаду свого заступника. У спілкуванні з пресою голова Львівської ОДА не називав конкретного прізвища, хоча висувалося припущення, що ним може бути начальником Головного управління по роботі з персоналом «Укрзалізниці» Михайло Янковський.

Окрім того, Михайло Костюк на минулому тижні, 6 грудня, повідомив про майбутнє звільнення трьох керівників управлінь Львівської ОДА.

