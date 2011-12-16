Перевидано книжку „Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА”

Київ. 16 грудня. УНІАН. Міжнародний антифашистський фронт 10-тисячним накладом перевидав книжку «Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА».

Про це повідомив на прес-конференції народний депутат України від Партії регіонів, співголова МАФ Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.

Він зазначив, що автор книжки - емігрант, канадський дослідник українського походження Віктор Поліщук - у 1995 році видав її накладом 1000 примірників, які фактично знищені.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО наголосив, що тема ОУН-УПА керівництвом України в 2005-2010 роках була “невиправдано загострена, ми отримали велику кількість необ’єктивної фальсифікованої інформації, яка не дозволяє об’єктивно оцінювати події нашої історії”. За його словами, “ця книжка не вийшла з-під пера члена КПУ, члена Партії регіонів, агента ФСБ, КДБ, а її написав патріот України, людина, яка працювала в націоналістичних організаціях все своє свідоме життя, захистила свою кандидатську роботу по темі українського націоналізму, він вивчив цю проблему з середини і він, не звинувачуючи, пропонує читачу зробити свої висновки”.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО наголосив, що ця книжка буде безкоштовно передана в бібліотеки України, в тому числі і шкільні. Він додав, що книга видана 4-тисячним накладом українською мовою і 6-тисячним накладом російською мовою. При цьому депутат повідомив, що книга видається за рахунок “спонсорів-громадян України”. За наполяганням журналістів, про яких українських бізнесменів-спонсорів йдеться, В.КОЛЕСНІЧЕНКО уточнив, що “це мої особисті кошти, В’ячеслава БОГУСЛАЄВА (народний депутат з фракції ПР - УНІАН), колег по парламенту”. Але він не назвав суму, яка використана на перевидання книжки. “Ми ці кошти не використали, щоб поїхати на Багами. Чи купити собі літака, а ми їх використали для того, щоб люди знали правду”, - підкреслив В.КОЛЕСНІЧЕНКО. За його словами, дана книжка також розміщена і на сайті Міжнародного антифашистського фронту.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому перевидано книжку саме даного автора, оскільки “спогади, теорії В.Поліщука ніким із серйозних науковців не сприймаються, а тільки в Польщі ультраправими силами, які вважають, що західна територія України повинна бути приєднана до Польщі”, В.КОЛЕСНІЧЕНКО зазначив: “Важко оцінити, хто є видатним істориком, а хто невидатним”. “Важко сказати щодо людини, яка жила і працювала в Торонто, в українських націоналістичних організаціях, писала кандидатську дисертацію по питаннях українського націоналізму, як про людину, яка не розуміється в тій справі, про яку йдеться”, - додав він. При цьому депутат від ПР зазначив, що “по змісту жодного заперечення офіційно обґрунтованого ще наразі ніхто не привів”.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО зазначив, що презентація книги відбудеться, зокрема, в Севастополі, Криму, Запоріжжі, Луганську. На уточнення журналістів, чому немає жодного міста Західної України, В.КОЛЕСНІЧЕНКО відповів: “Запросять - приїду. Немає проблем”. Він наголосив, що для нього “головне відокремити злочинність від патріотизму, націоналізм і фашизм від патріотизму, бо це непоєднувані поняття”. При цьому депутат сказав, що автор книжки вважає, що українці не винні в геноциді поляків і євреїв, а відповідальність за ці дії лежить на ОУН-УПА.