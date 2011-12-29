У Львові відкрили найбільшу в Україні книгарню-кав’ярню

Львів. 29 грудня. УНІАН. У Львові почала працювати найбільша в Україні книгарня-кав’ярня – «Львівська копальня кави», де можна придбати якісну сучасну дитячу та дорослу україномовну книгу та посмакувати унікальні сорти кави.

Як повідомили УНІАН у Холдингу Емоцій «!ФЕСТ», у будинку на площі Ринок, 10 – історичному палаці Любомирських – після ремонту та реконструкції почала працювати найбільша в Україні книгарня-кав’ярня – «Львівська копальня кави», де усі охочі зможуть придбати якісну сучасну дитячу та дорослу україномовну книгу та посмакувати унікальні сорти кави.

Виключно україномовні книги від «Видавництва Старого Лева» (а також інших провідних українських видавництв) представлені на площі, яка навіть є більшою від площі колись існуючої у даному будинку книгарні. Унікальним є і той факт, що частину книг виставлено на відреставрованому стелажі, з якого колись продавала книги дружина Івана Франка – Ольга.

Автор концепції та творець книгарні-кав’ярні – Холдинг Емоцій «!ФЕСТ» – є давнім другом та партнером як Міжнародного форуму видавців у Львові, так і Видавництва Старого Лева.

«Ми цілком солідарні з позицією і міської влади, і громади про те, що у місцях, де були книги і надалі мають бути книги. Це правильно. Ми постійно у той чи інший спосіб підтримуємо українську книгу та книговидання. Це наша соціальна місія, яку ми втілюємо практично з перших днів існування компанії. Відкриття книгарні-кав’ярні – це також гарна подія напередодні свят. Тепер львів’яни і гості міста зможуть обрати дійсно якісну та виключно україномовну літературу для себе чи своїх близьких – у новому відремонтованому залі і в комфортних умовах, що дуже важливо особливо для юних читачів. Переконаний, що «Львівська копальня кави» стане улюбленим місцем відпочинку поціновувачів як гарної книги, так і доброї кави», - наголосив голова ради директорів Холдингу Емоцій «!ФЕСТ» Андрій Худо.

Усі відвідувачі «Львівської копальні кави» зможуть також здійснити добрий вчинок – обрати у «Різдвяному книжковому меню» ту чи іншу книгу, купити її за дешевшою ціною та передати для потреб дітей, які виховують без батьків в інтернатах та будинках дитини Львова і області. Цьогоріч у книжковому меню представлені топові книги від «Видавництва Старого Лева» та інших провідних українських видавництв.

Довідка. 13 грудня 2011 року стартувала третя за рахунком акція «Книжкове меню» (перших дві успішно пройшли під патронатом «Фестивалю дитячого читання» і 18-го Форуму видавців та викликали значне зацікавлення серед львів’ян та гостей міста). Акція триватиме до 14 січня 2012 року і участь у ній братиме 18 ресторанів Львова та 5 провідних дитячих видавництв.

Кожен відвідувач ресторану буде мати можливість купити найкращі книги у подарунок до свят своїм рідним та близьким безпосередньо у ресторані, отримавши необхідну інформацію про книжку від офіціанта. Книгу можна обрати у так званому «Книжковому меню», яке стоятиме на столику. «Різдвяне книжкове меню».

Мета акції: промоція новинок дитячої літератури та книжок про Львів серед мешканців та гостей міста у місцях відпочинку, а також придбання за виручені кошти книг для дітей, позбавлених батьківської опіки.