Голів РДА Львівщини зобов’язали пильнувати білборди з Януковичем

Львів. 5 січня. УНІАН. Львівська облдержадміністрація розіслала розпорядження, відповідно до якого, на голів районних державних адміністрацій покладається відповідальність за стан білбордів, на яких зображений Президент України Віктор Янукович.

Про це повідомляє прес-служба громадської ініціативи "Змінимо Львів".

"Новопризначений заступник голови Львівської ОДА Іван Груник почав роботу з роздачі незаконних вказівок чиновникам Львівщини, зокрема усі голови РДА отримали вказівку стежити за білбордами Януковича", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Львівської ОДА Михайло Костюк призначив Івана Груника своїм заступником – керівником апарату облдержадміністрації 30 грудня.



