Голів РДА Львівщини зобов’язали пильнувати білборди з Януковичем
16:17, 05 січня 2012Львів
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У разі пошкодження – реагувати
Львів. 5 січня. УНІАН. Львівська облдержадміністрація розіслала розпорядження, відповідно до якого, на голів районних державних адміністрацій покладається відповідальність за стан білбордів, на яких зображений Президент України Віктор Янукович.
Про це повідомляє прес-служба громадської ініціативи "Змінимо Львів".
"Новопризначений заступник голови Львівської ОДА Іван Груник почав роботу з роздачі незаконних вказівок чиновникам Львівщини, зокрема усі голови РДА отримали вказівку стежити за білбордами Януковича", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова Львівської ОДА Михайло Костюк призначив Івана Груника своїм заступником – керівником апарату облдержадміністрації 30 грудня.
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