Офіційний курс валют на 6 січня

Львів. 6 січня. УНІАН. На 6 січня Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.9800 (на 5 січня – 798.9800). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1025.2511 (на 5 січня – 1034.5193)



10 RUВ – 2.4816 (на 5 січня – 2.4816)



100 PLN – 227.5605 (на 5 січня – 230.4309).



Усі курси валют на 6 січня 2012 року.