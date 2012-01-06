Львівська облрада затвердила обласний бюджет на 2012 рік

Львів. 6 січня. УНІАН. 5 січня Львівська обласна рада прийняла бюджет області на 2012 рік. Загальний обсяг надходжень становить, як і було запропоновано в проекті, 4 млрд 296 млн 210 тис. 600 грн, видатків – 4 млрд 295 млн 810 тис. 600 грн. Також депутати ухвалили звернення до Кабміну та ВРУ про непрозорість і неконституційність бюджетного процесу. Бюджетна сесія тривала 6 годин і закінчилася пізно увечері. За бюджет проголосувало 104 депутати.

Дохідна частина загального фонду бюджету - 4 млрд 296 млн 210 тис. 600 грн, видаткова – 4 млрд 295 млн 810 тис. 600 грн.

У бюджеті Львівщини на 2012 рік на освіту передбачено 766 млн. 691 тис. 600 грн., на соціальний захист і соціальне забезпечення – 109 млн. 505 тис., на охорону здоров’я – 790 млн. 678 тис. 500 грн., на ЖКГ – 500 тис., культуру і мистецтво – 87 млн. 909 тис. 100 грн., будівництво – 7 млн. 512 тис. грн., сільське і лісове господарство, рибне господарство і мисливство – 5 млн. грн., транспорт, дорожнє господарство, зв'язок інфраструктуру – 37 млн. 991 тис. 900 грн., охорону навколишнього середовища – 3 млн. 850 тис. грн., у фонді охорони і раціонального використання природних ресурсів – 18 млн. грн.

Обсяги міжбюджетних трансфертів затверджено у сумі 2 млрд. 393 млн. 866,7 тис. грн. Обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2012 рік – 3 млн. 050,2 тис. грн.