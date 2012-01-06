У Львові білборд Януковича залили фарбою

Київ. 6 січня. УНІАН. У Львові невідомі залили фарбою фотографію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на білборді із новорічним привітанням.

Про це пише «Українська правада», демонструючи відповідні фото на підтвердження цього факту.

На фото видно, що події відбуваються серед білого дня. Повз проїжджають автомобілі і спокійно проходять люди.

”ЯНУКОВИЧ не наш президент. Його обирали не львів`яни. Та й узагалі сумнівно, що його і в Донецьку підтримували настільки сильно”, - цитує учасника акції Gazeta.ua.

”А після дебільних вказівок, які виходять із Львівської обласної державної адміністрації хочеться просто зробити усе на перекір цій дурній владі. Тому таким чином ми ще раз виражаємо свій протест існуючому режиму”, - додав він.

Напередодні «Українська правда» розмістила фотокопію розпорядження Львівської обладміністрації, згідно з яким на районних голів адміністрацій покладається відповідальність за стан білбордів із В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН мешканці вулиці Пасічної у Львові, білборд на розі вулиць Пасічна-Медової Печери було облито фарбою вчора увечері, а вже сьогодні зранку його переклеюють.