Львівська облрада вимагає негайно переглянути Держбюджет

Львів. 6 січня. УНІАН. Львівська обласна рада вимагає негайно переглянути Державний бюджет і показники обласного бюджету на 2012 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», про це йдеться у заяві до Президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради України щодо ухвалення Державного бюджету на 2012 рік і показників обласного бюджету Львівської області на 2012 рік, яку депутати облради ухвалили 5 січня.

«Львівська обласна рада констатує, що цьогорічний бюджет є бюджетом виживання і вимагає негайного перегляду Державного бюджету на 2012 рік з метою якнайповнішого врахування у ньому інтересів і нагальних потреб Львівської області та збільшення видатків на соціально-економічний розвиток територій», – йдеться у документі.

Депутати підкреслюють, що «наступного року Львівська область отримає вдвічі менше коштів додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Не передбачаються і деякі субвенції з державного бюджету інвестиційного характеру: на соціально-економічний розвиток, на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів, на заробітну плату працівникам бюджетної сфери і поліпшення умов праці медичних працівників та інші субвенції».

«У державному бюджеті не передбачено коштів на виконання угоди щодо регіонального розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою. Не закладено вирішення першочергових для області питань капітального характеру, зокрема, фінансування рекультивації Грибовицького сміттєзвалища та будівництва сміттєпереробного заводу», – зазначено у заяві.