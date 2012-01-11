З початку року на Львівщині на кір захворіло 219 осіб

Львів. 11 січня. УНІАН. За період з 1 до 10 січня, у Львівській області на кір захворіло 219 осіб, з них 86 дітей. Станом на 10 січня, на стаціонарному лікуванні перебуває 224 особи, з них 101 дитина.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, щоб запобігти спалаху інфекції у Львівській області, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про продовження зимових канікул для школярів на 21 день у тих районах, де вже зареєстрований високий рівень захворюваності на кір.

Згідно із даними СЕС станом на 10 січня, канікули продовжено у Бродівському, Дрогобицькому, Буському, Турківському, Старо-Самбірському, Самбірському районах області та в м. Дрогобичі.

З листопада 2011 року, в області відмічена активізація епідпроцесу захворюваності на кір, а випадки захворювання реєструвалися з травня минулого року.

В Україні та у Львівській області протягом останнього десятиріччя зареєстровані 2 спалахи кору - у 2001-2002 та 2005-2006 роках. За період останнього спалаху на Львівщині захворіло понад 6 тисяч осіб, 1 особа померла.

Довідка. Кір - інфекція, яка до 60-х років мину¬лого сторіччя була однією з найбільш поширених у Європі. Протягом життя кожна особа хворіла на кір тому, що людина високосприйнятлива до цього захворювання. Показник захворюваності дорівнював показнику народжуваності. У нашій країні щорічно хворіло на кір 1,5-2,0 млн. осіб, у світі - більше 40 млн. Кір нерідко був причиною дитячої смертності. В світі щорічно помирало від кору не менше 400 тисяч дітей, а в окремі роки - значно більше. Причиною смерті найчастіше бувають ускладнення у вигляді пневмонії. Кір характеризу¬ється дуже швидким та легким розповсюдженням.