На Львівщині посадовці оператора мобільного зв’язку привласнили гроші

Львів. 12 січня. УНІАН. На Львівщині, за матеріалами Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю, порушено кримінальну справу щодо розкрадання коштів керівниками одного з українських операторів стільникового зв’язку.

Як повідомили УНІАН в УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області, оперативниками встановлено, що у 2006 році оператором стільникового зв’язку були перераховані кошти в сумі 415 тис. грн. на рахунок приватного підприємства для виконання робіт щодо облаштування під’їзних доріг до 8-ми базових станцій стільникового зв’язку на території міста Львова та Львівської області.

«Фактично, роботи з будівництва під’їзних доріг до станцій стільникового зв’язку не виконані, що підтверджується відповідними висновками спеціалістів», - наголошується у повідомленні.

Кошти, виділені на облаштування доріг, посадовці привласнили.

Вказані особи в компанії вже не працюють. Порушено кримінальну справу, ведеться слідство.