На Львівщині опалювальний сезон триває без аварійних ситуацій

Львів. 30 січня. УНІАН. У Львівській області опалювальний сезон проходить без аварійних ситуацій. Про це під час апаратної наради повідомив начальник Головного управління житлово-комунального господарства Львівської ОДА Ігор Цейтлін.

За його словами, в області працює 1 300 котелень, з них – 292 котельні місцевих рад, які обслуговують 27 підприємств теплоенергетики, що забезпечують подачу теплоносієм 4 465 житлових будинків.

Також соціальну сферу забезпечують тепловою енергією 991 відомча котельня та 30 котелень місцевих рад, які обслуговують 2 091 об’єкт соціальної сфери.

Відомчі котельні, які працюють на твердому паливі, стовідсотково забезпечені вугіллям.

На 27 січня 2012 року на джерелах теплової енергії у населених пунктах області встановлено 78,6 % приладів обліку від загальної кількості, які необхідно встановити.

Як зазначив Ігор Цейтлін, з метою контролю за проходженням опалювального сезону створено обласну робочу групу з координації дій та оперативного вирішення проблемних питань, які можуть виникати на об’єктах життєзабезпечення.

Цілодобово функціонує регіональна оперативно – диспетчерська служба для оперативного реагування на аварійні ситуації при виникненні надзвичайних ситуацій пов’язаних з порушенням роботи об'єктів житлово-комунального господарства у населених пунктах області.