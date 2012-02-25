У Львові відбувся мітинг до другої річниці президентства Януковича

Львів. 25 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові відбувся кількатисячний мітинг протесту опозиційних сил, присвячений другій річниці президентства Віктора ЯНУКОВИЧА і флеш-моб «Похорон втрачених можливостей».

Як передає кореспондент УНІАН, на акції, що відбулася на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, зібралося близько 4 тисяч осіб під прапорами „Свободи”, „Фронту змін”, „Батьківщини, „Нашої України”, Конгресу українських націоналістів, партії „УДАР” Віталія Кличка”, „Громадянської позиції”, „Партії Захисників Вітчизни”. Учасники акції тримали плакати з написами: „”Політв’язням – волю!”, „Ні – Януковичу!”, „Другі роковини знищення України”, „Юлі – волю!”, „Воля нації – проти сваволі кланів”, „Очистимо владу – буде порядок!”, „За соціальну і національну справедливість”.

Для проведення мітингу учасники акції зійшлися до пам’ятника Тарасу Шевченку чотирма колонами: ВО «Свобода» - від Львівської обласної ради, «Фронт змін» - від пам’ятника М.Грушевському, «Батьківщина» - від пам’ятника І.Франкові, решта опозиційних партій – від пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів.

Перед початком мітингу на великому екрані у центрі Львова демонструвалися кадри подій 22 січня в Києві і виступи лідерів опозиційних сил України.

На мітингу виступили голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ, заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, депутати Львівської обласної ради Ірина ФАРІОН (ВО „Свобода”), Степан КУБІВ („Фронт змін”).

О.ПАНЬКЕВИЧ, зокрема, висловив вдячність громаді, яка зібралася на мітинг. «Я вдячний політичним силам, які роблять кроки задля об’єднання, заради нашої загальної справи. Зараз уся Україна спостерігає за Львівщиною, бо саме тут живе дух Степана Бандери, звідси шириться дух українського націоналізму, відбувається реальний поступ нації, який так необхідний».

І.ФАРІОН у своєму виступі зазначила: «Нікчемство влади надто очевидне, щоб його аналізувати у форматі мітингового виступу. Важливіше з’ясувати, чи і як під впливом цього змінюється суспільство?” Депутат наголосила, що неможливі якісні зміни без усвідомлення причин перманентних поразок у час творення нашої державності. «Найосновніша причина – брак духовної сили та націєцентричної ідеї у творенні держави. Де нема ідей – там панують технології. Технології привабливі за формою, але мертві за суттю. Неможливе втілення ідеї без служіння їй. Це спосіб перетворити сучасну політику, що, як «танці паралітика» – у державотворення. Для цього слід сильнішати і мужніти внутрішньо. Лише за однієї умови «висяться царі» – коли «маліють люди». Повертаймо собі гідність людську та національну через спротив від найменшого до найбільшого», - зазначила І.ФАРІОН.

Учасники мітингу прийняли Звернення до українського народу „Про політичну ситуацію в Україні”, яке зачитали голови Львівських обласних організацій політичних сил – ВО «Свобода» Ірина СЕХ, ВО «Батьківщина» Роман ІЛИК, «Фронту змін» Степан КУБІВ.

Звернення учасників мітингу було передано голові Львівської обласної ради О.ПАНЬКЕВИЧУ для розгляду і подальшого ухвалення депутатами обласної ради на сесійному засіданні, яке заплановане на 28 лютого.

Після завершення мітингу об’єднаної опозиції, молодіжні організації ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», «Фронту змін» до другої річниці президентства В.ЯНУКОВИЧА провели флеш-моб «Похорон втрачених можливостей».

У символічну паперову труну молодь поклала папірці з написами: „Чорноморський флот”, „судочинство”, „дипломи”, „віра в майбутнє”, „соціальний захист”, „українська пісню”, „свобода слова”, „робота”, „доступне житло”, „демократія”, „впевненість в майбутньому”. Далі «похоронна процесія» вирушила до приміщення Львівської облдержадміністрації, де учасники флеш-мобу залишили символічну труну з «втраченими можливостями» біля центрального входу в приміщення ОДА.