Колесніков у Львові протестував електровози нового покоління

Львів. 29 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові віце-прем'єр-міністр України – Міністр інфраструктури Борис Колесніков взяв участь у дослідній експлуатації електровоза нового покоління 2ЕС10, який отримала Львівська залізниця. Разом з Борисом Колесніковим у дослідній поїздці взяли участь Генеральний директор Укрзалізниці Володимир Козак та начальник Львівської залізниці Богдан Піх.

Як повідомили УНІАН у Державному територіально-галузевому об’єднанні „Львівська залізниця”, для дослідної експлуатації Львівська магістраль отримала два нові електровози постійного струму – 2ЕС6 та 2ЕС10, виготовлені у Росії ТОВ «Уральские локомотивы».

„Як стверджує компанія-виробник, вантажний електровоз 2ЕС10 «Граніт», об’єднав у собі найкращі конструкторські та технічні рішення і створений на базовій платформі електровоза 2ЕС6, у якому інтегровані тягове обладнання та інші компоненти компанії Siemens AG”, - зазначається у повідомленні.

Для випробування нового тягового рухомого складу Львівську залізницю вибрали не випадково, адже саме її складний рельєф дозволяє вивчити усі переваги та недоліки техніки. Випробування електровозів відбувається на дільниці Львів – Лавочне – Чоп, експлуатаційна довжина якої – 265,8 км. Більша її частина – гірська місцевість, а найвища точка – станція Бескид – 790 метрів над рівнем моря (друга високогірна точка Львівської залізниці).

Як зазначають на „Львівській залізниці”, перші результати випробування засвідчили, що перевага експлуатації нових електровозів є суттєвою.

„Насамперед, це стосується покращення умов праці локомотивних бригад, збільшення міжремонтного пробігу та зменшення витрат електроенергії. Також стане можливим відслідковування координат і технічного стану локомотива за допомогою системи GPS/ГЛОНАС, ріст середньодобової продуктивності за рахунок збільшення вагових норм поїзда та зменшення трудоємкості в обслуговуванні і ремонті тягового рухомого складу”, - зазначається у повідомленні.

Залізничники очікують на значний економічний ефект від впровадження електровозів серії 2ЕС10 у порівнянні з електровозами серії ВЛ11М (які Львівська залізниця використовує сьогодні) на дільниці Львів – Лавочне – Чоп, зокрема, зменшення витрат електроенергії на 10 відсотків, зменшення витрат за рахунок вивільнення електровозів-штовхачів – 30 відсотків, а також на зменшення витрат на проведення технічних обслуговувань і поточних ремонтів (за рахунок збільшення міжремонтних пробігів).

Довідка УНІАН. На сьогодні парк електровозів Львівської залізниці нараховує 172 одиниці, з них змінного струму – 47 (35 – ВЛ80т і 12 – ВЛ40) та постійного – 125 (22 – ВЛ10 і 103 – ВЛ11м). При нормативному терміні служби 30 років середній вік тягового рухомого складу становить 28,2 роки, а зношеність сягає 86,8%.

Ще складніша ситуація склалася із тепловозами: їх зношеність вже дорівнює 99%. Всього у парку Львівської залізниці 391 тепловоз (33 – М62, 103 – 2М62, 60 – 2М62у та 195 – ЧМЕ3). При нормативному терміні служби 20 (М62, 2М62, 2М62у) та 25 років (ЧМЕ3) середній вік тягового рухомого складу становить 28 років.

