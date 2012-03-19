На Львівщині внаслідок зсуву грунту зруйновано автодорогу

Львів. 19 березня. УНІАН. На Львівщині внаслідок зсуву грунту сталося руйнування автомобільної дороги обласного значення Львів – Добромиль і виникла загрозлива ситуація для житлових будинків, які розташовані неподалік у селі Гусаків Миколаївського району Львівщини.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні заступник голови-керівник апарату Львівської ОДА Іван Груник провів нараду з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, міністерств та відомств щодо аварійної ситуації у с.Гусаків Мостиського району, що сталась внаслідок зсуву ґрунту.

Присутні обговорили можливості усунення наслідків зсуву берега річки Бухти, що протікає через с.Гусаків, зокрема, щодо питання руйнування автомобільної дороги обласного значення Львів – Добромиль та загрозливої ситуації для житлових будинків, які розташовані неподалік.

За результатами наради Іван Груник дав доручення відповідальним підрозділам мобілізувати зусилля задля стабілізації аварійної ситуації, обмежити рух вантажного транспорту даною територією, цілодобово вести спостереження щодо рівня води у річці та степеню зсуву ґрунту, - зазначається у повідомленні.



