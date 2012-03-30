У Львові треновані собаки покажуть виставу на захист тварин

Львів. 30 березня. УНІАН. Західноукраїнське товариство захисту тварин спільно з представниками інших зоозахисних та громадських організацій у межах акції Fair Play («Чеcна Гра») проведуть акцію на захист тварин від отруєння напередодні Євро-2012. Акція триватиме з 12:00 до 16:00. В її межах команда кінологів з тренованими собаками покажуть виставу.

В межах акції пройде хода учасників від пам’ятника Франку до площі Ринок (фонтан Діани), під час ходи застосовуватиметься звуковий супровід, скандування гасел і промов, розповсюджуватимуть інформаційні буклети.

На пл. Ринок організатори акції біля входу в міськраду проведуть запуск повітряних кульок, покажуть виставу тренованих собак з кінологами, встановлять стенд з дитячими малюнками, а також розмістять портрети собак з лампадками і намет.

Організатори акції прогнозують, що участь в заході візьме близько 1000 осіб, а також просять міліцію забезпечити належний супровід під час події.

31 березня у Львові пройде міжнародна акція проти вбивств собак в Україні «FairPlay» («Чесна гра»). Ініціатором міжнародної акції є Соня Венде з Магдебурга (Німеччина). У Львові та інших містах України ініціаторами виступили «Всеукраїнський рух захисту тварин «За Життя» та Facebook-група «Земляни». У Львові фото отруєних тварин принесуть на площу біля пам’ятника І.Франку.О 12:00 учасники акції вирушать від пам’яника таким маршрутом: вул.Січових Стрільців - вул.А.Гнатюка - вул. Беринди - пл.Ринок (статуя Діани).

Уасниками міжнародної акції у своїх країнах є захисники тваринз Італії, Австрії, Угорщини, Нідерландів, Хорватії, Греції, Франції, Іспанії, Швейцарії та Україна. У Німеччині протести пройдуть в декількох містах одночасно.

Вимоги учасників «Чесної гри» будуть передані президенту Віктору Януковичу. В першу чергу – це припинення вбивств тварин.



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