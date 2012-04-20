В Україні з 20 травня буде організовано швидкісний рух поїздів

Донецьк. 20 квітня. УНІАН. В Україні через місяць, із 20 травня, буде організовано швидкісний рух поїздів.

Як повідомили УНІАН у прес-служба футбольного клубу «Шахтар», про це віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков заявив учора на зустрічі з англійськими журналістами, які відвідали в Донецьку стадіон «Донбас Арена».

Говорячи про досягнення, які Україна придбала при підготовці до чемпіонату Євро-2012, він сказав, що «найголовніше наше досягнення – ми отримали чотири нові міжнародні аеропорти і з 20 травня організовуємо швидкісний рух поїздів по Україні». При цьому додав: «Це не такі поїзди, як Лондон – Париж, але вони ходитимуть зі швидкістю 160-180 км/год. І вболівальники, зокрема англійські, зможуть побачити Україну по-новому.

Достатня кількість готелів дозволить нам приймати міжнародні бізнес-форуми. Думаю, що це величезний плюс для розвитку нашої країни».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує до 1 травня 2012 року повністю завершити роботи з електрифікації швидкісного пасажирського ходу Львів-Київ-Полтава-Донецьк.