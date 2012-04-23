На Львівщині голова РДА попався на хабарі

Київ. 23 квітня. УНІАН. У Львівській області викрито голову однієї з райдержадміністрацій і директора ТОВ, які вимагали та отримали 108 тис. грн хабара від жителя Івано-Франківська за сприяння у виділенні йому в приватну власність земельної ділянки площею 0,62 га для будівництва готельного комплексу.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.