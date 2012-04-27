Львівський губернатор Михайло Костюк відпочиває в Еміратах

Львів. 27 квітня. УНІАН. На учорашньому пленарному засіданні Львівської обласної ради депутати не розглядали заплановану в порядку денному Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівщини на 2012 рік. Розгляд програми перенесли на наступне засідання сесії, бо вимагають, щоб з цього питання доповідав особисто голова ЛОДА Михайло Костюк (згідно із порядком денним, доповідати мав начальник Головного управління економіки ЛОДА Денис Шмигаль).

На сесії голова фракції ВО «Свобода» Ірина Сех повідомила, що перенести розгляд питання і заслухати доповідь саме Костюка домовилися фракції ВО «Свобода» і «Фронт Змін». Причому Ірина Сех оприлюднила пікантну деталь: з її слів, голова ЛОДА, виявляється, відпочиває в Об’єднаних Арабських Еміратах. «Це неприпустимо, що в такий час, коли не прийнята Програма соціально-економічного розвитку області, пан Костюк вирішив відпочити в Еміратах», – заявила Ірина Сех. Пропозицію підтримали й інші депутати. Обласні обранці 75-ма голосами «за» перенесли розгляд програми на наступне засідання сесії.

Як повідомила “ВЗ” прес-секретар голови Львівської ОДА Ольга Кулик, губернатор взяв двотижневу відпустку: з 24 по 28 квітня включно – за власний рахунок, 1-2 травня – державні свята, 3-4 травня – офіційні вихідні. “А де саме він відпочиває – це його приватна справа, як і кожної людини”, - пояснила Ольга Кулик.