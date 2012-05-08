В Україні за останню добу зареєстровано 123 випадків кору

Київ. 8 травня. УНІАН. В Україні за останню добу зареєстровано 123 випадків підозри захворювання на кір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я України, як і раніше, найбільша кількість зафіксована у західних регіонах: на Закарпатті – 25, Тернопільщині – 32, Івано-Франківщині – 25, Львівщині – 15, Волині – 10, Рівненщині – 3 випадок, Хмельниччині – 3 випадки.

У Києві за останню добу зареєстровано 1 випадок підозри захворювання на кір.

За даними Держсанепідслужби, з початку року станом на 7 травня на адміністративних територіях України зареєстровано 8 тис 878 випадків захворювання на кір.

У МОЗ запевняють, що протиепідемічні заходи в регіонах, де спостерігається підвищення рівня захворюваності на кір, проводяться в повному обсязі відповідно до наказу МОЗ України від 17.05.05 № 188 ”Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором”.