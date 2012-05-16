«Укрзалізниця» провела діагностику коридору Львів-Київ-Харків-Донецьк

Київ. 16 травня. УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») за допомогою наданого РЗ діагностичного комплексу «Ера» здійснила діагностику залізничної інфраструктури швидкісного коридору Львів-Київ-Харків-Донецьк.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», за допомогою комплексу «ЕРА» обстежено близько 3 тис. км шляхів, стан контактної мережі, устаткування залізничної автоматики, а також стан пристроїв зв`язку і телемеханіки.

Діагностичний комплекс працював на залізницях України з 30 квітня по 15 травня 2012 року.

«Завдяки діагностичному комплексу, який перевіряє стан об`єктів всієї інфраструктури, а не окремих її елементів, вдалося заощадити на експлуатаційних витратах, оскільки діагностика відбувалася за допомогою одного локомотива, а це потребувало значно менше енергетичних ресурсів і локомотивних бригадах», - зазначив головний інженер Головного колійного господарства «Укрзалізниці» Василь Яковлєв.

Довідка УНІАН. Автоматизований діагностичний комплекс контролю стану технічних об`єктів залізничної інфраструктури «ЕРА» складається з двох вагонів. Один з них призначений для контролю стану технічних об`єктів залізничних колій, а другий - для контролю стану контактної мережі, системи автоматики і зв`язку.

Кожний з його вагонів-лабораторій може працювати автономно.

Робоча швидкість діагностичного комплексу - до 100 км за годину.