У Львові дерева одягнуть у в’язані прапори країн Європи

Львів. 23 травня. УНІАН. З 4 червня дерева у центрі Львова - на проспекті Шевченка одягнуть у в’язані прапори країн Європи.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, проект «В’язана Європа» (Knitting Europe) стартує 4 червня о 14.00.

Як повідомили УНІАН організатори проекту „В’язана Європа”, львівські мисткині Божена Городницька, Дарія Зав’ялова та Лариса Яремчук трансформують проспект Шевченка у в’язаний континент, де кожне дерево буде обв’язане кольорами національних прапорів та символізуватиме одну з країн Європейського Союзу.

«Проект проводиться з метою привернути увагу гостей Львова під час Євро-2012 до екосистеми міста та сформувати у них бережливе ставлення до нашої природи. Створити цікавий арт-об’єкт, який буде викликати позитивні емоції і стане об’єктом численних фотозвітів», - зазначила керівник проекту Ірина Клименко.

ДОВІДКА. Ярн-бомбінг (yarnbombing, yarnstorm) – напрям сучасного мистецтва, так зване графіті з пряжі, в’язаний одяг для дерев, лавочок, скульптур і найрізноманітніших елементів міського ландшафту.