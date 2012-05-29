На Львівщині під час Останнього дзвоника загинув випускник

Львів. 29 травня. УНІАН. У Стрийському районі Львівщини під час відзначення свята Останнього дзвоника у рідній школі трагічно загинув випускник-дев‘ятикласник.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, трагедія сталася 25 травня.

„Після того, як у школі пролунав останній дзвоник, зробивши на фоні рідної школи останню у своєму житті фотографію, дев’ятикласник разом із однокласниками почали пустувати. Закинувши випадково взуття на шкільний дах, хлопчина вирішив самотужки дістати його з будівлі школи. Дістатися на дах хлопець вирішив по зовнішньому карнизу (дощоприймачу), який кріпиться до стіни шкільної будівлі. Випускник 9-го класу однієї зі шкіл Стрийського району не розрахував своєї ваги і на висоті між першим і другим поверхами карниз обвалився”, - зазначається у повідомленні.

Під час падіння на землю випускник отримав тілесні ушкодження несумісні з життям і помер до приїзду швидкої допомоги.



