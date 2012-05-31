Голови облрад Західних областей кличуть 5 червня до ВРУ

Тернопіль. 31 травня. УНІАН. Голови Тернопільської обласної ради Олексій Кайда, Львівської облради Олег Панькевич та Івано-Франківської облради Олександр Сич закликають депутатів місцевих рад провести 5 червня спільне зібрання біля Верховної Ради на захист української мови.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної ради, про це йдеться у їхньому зверненні до депутатів сільських, селищних, міських, районних і обласних рад, а також до депутатів Верховної Ради України.

«Зберімося 5 червня на Всеукраїнські депутатські збори та висловімо своє обурення, свій гнів діями», планами та вчинками парламенту, закликають голови облрад.

У своїй заяві вони висловлюють переконання, що законодавча ініціатива Ківалова-Колесніченка «є відвертим наступом на права українців, загрожує цілісності Української держави й є злочином проти української нації».

«Європейська хартія регіональних та міноритарних мов, положеннями якої у цинічний спосіб намагаються прикриватися автори законопроекту, насправді однозначно визначає, що захист, підтримка та розвиток таких мов за жодних умов не повинні здійснюватися на шкоду офіційним мовам. В той же час прийняття законопроекту №9073 де-факто закладає підвалини двомовності, зазіхаючи на основи конституційного ладу в Україні», – застерігають голови облрад.

Відтак вони закликали до відповідальності депутатів усіх місцевих рад, яким люди довірили представляти їх інтереси.

«У важкі часи випробування наш обов’язок – стати на захист громади, на захист нації, на захист української мови. На рубежі, коли країна вибирає подальший цивілізаційний шлях – вперед до розвинутої національної держави чи у дрімуче, темне колоніальне минуле, будь-чия байдужість, а особливо самоврядних органів, є злочином, злочином перед сучасниками, а надто – перед майбутніми поколіннями!», – переконані голови облрад.

Вони також вказують, що перегляд мовної політики зумовлений намаганнями влади відволікти увагу суспільства від провальних реформ, що призвели до масового зубожіння людей.