Уболівальники, які їдуть в Україну, швидко перетинають кордон

Львів. 7 червня. УНІАН. Уболівальники, які прямують в Україну, швидко перетинають кордон, - інформує прес-служба Львівської митниці.



«Ситуація на українсько- польському кордоні в межах Львівської області контрольована. Уболівальники, які прямують в Україну, швидко перетинають кордон. Митні і прикордонні служби обох країн оперативно реагують на збільшення пасажиропотоку, у зв’язку з наближенням Євро-2012. На даний момент масового напливу уболівальників перед пунктами пропуску не спостерігається», - заявив УНІАН начальник львівської митниці Сергій Попазогло.