Уболівальники, які їдуть в Україну, швидко перетинають кордон

21:06, 07 червня 2012
Львів
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Ситуація контрольована

Львів. 7 червня. УНІАН. Уболівальники, які прямують в Україну, швидко перетинають кордон, - інформує прес-служба Львівської митниці.

«Ситуація на  українсько- польському кордоні  в межах Львівської області контрольована. Уболівальники,  які прямують в Україну, швидко перетинають кордон. Митні і прикордонні служби обох країн оперативно реагують на збільшення пасажиропотоку, у зв’язку з наближенням Євро-2012. На даний момент масового напливу уболівальників перед пунктами пропуску не спостерігається», - заявив УНІАН начальник львівської митниці Сергій Попазогло.

 

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