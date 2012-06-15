У Львові два євроматчі відвідали 300 тис. уболівальників - мер міста

Київ. 15 червня. УНІАН. У Львові два матчі Євро-2012 відвідали близько 300 тис. уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий під час включення на прес-конференції громадської кампанії «Євро-патруль», присвяченої підсумкам першого тижня єврочемпіонату в Україні.

За оцінками мера Львова, в день першого матчу місто відвідало близько 160 тис. гостей, із яких до 15 тис. німців, до 6 тис. португальців, а також уболівальників із Малайзії, Англії, Франції та інших країн.

Другий матч футбольного чемпіонату відвідало близько 140 тис. уболівальників, зокрема з Португалії, Англії, України.

Міський голова також повідомив, що в львівському кемпінгу проживало близько 500 данців.

А.Садовий зазначив, що у засобів розміщення з хорошим сервісом є клієнти, а ось у тих, хто хотів заробити на чемпіонаті, але не забезпечив належного сервісу, є проблеми.

За його даними, середня вартість проживання в львівському хостелі становить у середньому 10 дол. на добу.

Мер міста також зазначив, що іноземці приїжджають лише на футбол, на відміну від українських туристів, які хочуть «і щось подивитися, і щось купити». При цьому іноземних уболівальників, охочих відвідати картинні галереї, не так багато.