Завтра на заході та півночі України пройдуть короткочасні дощі

Київ. 21 червня. УНІАН. 22 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність на території України.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних, північних, а вдень і у Вінницькій та Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень на заході місцями сильні зливи; на решті території без опадів.

Вітер переважатиме південний, на сході та в Криму північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південній частині до 37°, на крайньому заході країни, Чернігівщині та Сумщині 23-28°.

21 червня температура води становила в Чорному морі 20-25°, в Азовському морі 24-27°; в Дніпрі біля Києва 23°.