Під час Євро Львів відвідали 95 тисяч уболівальників

Львів. 2 липня. УНІАН. Під час Євро-2012 Львів відвідав 95 тис. 471 уболівальник. Найбільше з Німеччини – 41 тис. 900 осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

З 1 червня до 2 липня міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького прийняв 563 та відправив 589 літаків, у тому числі прийняв 126 та відправив 141 чартер Євро-2012.

Офіційну фан-зону у Львові відвідали 438 тис. осіб.

«За період з 7 червня до 2 липня включно на території Львівської області не було зафіксовано суттєвих правопорушень. Поодинокі випадки порушень правопорядку та законів України були зафіксовані міліцією й оперативно усунені, по окремих правопорушеннях здійснюються слідчо-оперативні дії», - інформує прес-служба Львівської ОДА.