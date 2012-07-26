Посадовці львівської філії НДІ розтратили 500 тис грн.

Львів. 26 липня. УНІАН. Посадовці львівської філії одного з науково-дослідних інститутів розтратили 500 тис. грн бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Львівській області, кошти службовими особами були витрачені на придбання автомобілів, телефонів, комп’ютерної техніки тощо. Набуте майно жодним чином не обліковувалось та не було внесене на загальний баланс підприємства.

«Таким чином, службові особи підприємства здійснили розкрадання значної суми бюджетних коштів та заподіяли шкоду державним інтересам», - зазначив у коментарі УНІАН керівник податкової міліції Львівщини Руслан Плющ.

За цим фактом порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.