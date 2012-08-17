У Львові відбудеться Чемпіонат світу з важкої атлетики

Львів. 17 серпня. УНІАН. 15-22 вересня у Львові проходитиме XXVIII чоловічий та XIX жіночий чемпіонати світу майстрів (ветеранів) важкої атлетики.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег Засадний.

«Два роки тому Львів отримав право на проведення Чемпіонату світу з важкої атлетики. Це дуже цікава подія, тому що буде дуже велика кількість учасників – вже зареєстровано понад 500 учасників з 44 країн світу. Є учасники з Японії, Індії, Китаю, Росії. Географія цієї події дуже велика. Вікова категорія теж широка. Найстаршому учаснику - 70 років», - розповів О.Засадний.

За його словами, чемпіонат, який організовує місто спільно з Державним комітетом сім’ї, молоді та спорту, відбуватиметься на стадіоні „Арена Львів”.

О.Засадний також зазначив, що разом із майстрами важкої атлетики до міста висвітлювати змагання приїдуть і представники багатьох іноземних мас-медіа.