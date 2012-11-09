Завтра в Україні буде від 1 до 15° тепла

Київ. 9 листопада. УНІАН. В суботу, 10 листопада, в Україні істотних опадів не передбачається. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 5-10°; в Криму вночі - 4-9°, вдень - 10-15°.