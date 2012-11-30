Видача біометричних паспортів почнеться з 1 січня 2013 року

Київ. 30 листопада. УНІАН. Громадяни України зможуть одержати біометричні паспорти з 1 січня 2013 року.

Про це розповів газеті “КоммерсантЪ - Украина” автор закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус», народний депутат від Партії регіонів Василь Грицак.

За його словами, саме з цієї дати планується видавати біометричні паспорти. ”Для громадянина України закордонний паспорт, як і передбачалося раніше, коштуватиме 350 грн, внутрішній - 65 грн”, - зазначив В.Грицак.

Джерело: http://www.kommersant.ua/doc/2079008

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон про введення електронних біометричних паспортів.

19 листопада Президент України Віктор Янукович повернув цей закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

20 листопада ВР ухвалила закон про біометричні паспорти у новій редакції з пропозиціями Президента.

Законом, зокрема, передбачається упровадження електронних паспортів - документів з електронним носієм біометричної інформації для виїзду за кордон відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО).

Законом пропонується встановити, що паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації, причому видається він не пізніше, ніж за 30 календарних днів від дня оформлення заяви-анкети на його отримання. До електронного паспорта вноситься: назва держави, назва документа, прізвище і ім`я особи, стать, громадянство, дата народження, унікальний номер запису в реєстрі, номер документа, дата закінчення терміну дії документа, дата видачі документа, назва уповноваженого органа, що видав документ, місце народження, фотографія і підпис особи. У паспорт за письмовою заявою можуть бути внесені дані батьків або опікунів особи.

29 листопада Президент України підписав Закон № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус».