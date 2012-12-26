На Львівщині під час потрійного ДТП постраждало четверо осіб

Львів. 26 грудня. УНІАН. На Львівщині внаслідок зіткнення двох легковиків та автобуса постраждало четверо людей, яких з травмами різного ступеню важкості з місця ДТП було госпіталізовано в лікарню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 25 грудня, у Миколаївському районі Львівщини на автотрасі „Київ-Чоп”.

„За попередніми даними, водій автомобіля «КІА RІО», 26-річний львів’янин, перед початком обгону не переконався, що це буде безпечним, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21093». Після цього відбулось зіткнення «дев’ятки» та автобуса, що рухався позаду. У результаті автопригоди постраждали двоє пасажирів автомобіля «КІА», а також водій та пасажир «ВАЗу». Потерпілих було доставлено з місця ДТП до лікарні”, - інформує прес-служба ДАІ.

Правоохоронці проводять розслідування всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.