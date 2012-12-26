На Львівщині від обмороження загинуло троє людей
17:04, 26 грудня 2012Львів
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33 особи госпіталізовано в лікарні
Львів. 26 грудня. УНІАН. У Львівській області, станом на 26 грудня, від переохолодження та обмороження вже постраждали 45 осіб, 33 постраждалих госпіталізовано у стаціонари лікувальних закладів, 3 людини померли.
Про це повідомили УНІАН у Львівській ОДА з посиланням на дані Львівського обласного центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф.
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