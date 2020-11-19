Рятувальники попередили українців про сильні тумани
Видимість може впасти до 200 метрів.
Сьогодні, 19 листопада, в Україні очікується туман.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"У західних, Житомирській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.
Що робити при тумані
Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів. Також рекомендується під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.
Прогноз погоди на 19 листопада: дані Погоди УНІАН
У четвер, 19 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями, крім східної частини - там цілий день буде ясна погода. Похмуро буде тільки в Одеській області. Без опадів. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до + 3°...+9°.
- Вінниця+4°... -1°
- Дніпро+3°... -5°
- Донецьк+3°... -6°
- Житомир+4°... 0°
- Запоріжжя+2°... -4°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+2°... -3°
- Кропивницький0°... -4°
- Луганськ-4°... -9°
- Луцьк+8°... +4°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+2°... -1°
- Одеса+5°... +3°
- Полтава+3°... -6°
- Рівне+7°... +4°
- Сімферополь+5°... +1°
- Суми+1°... -6°
- Тернопіль+6°... +2°
- Харків0°... -8°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницький+5°... +1°
- Черкаси+2°... -2°
- Чернігів+2°... -2°
- Чернівці+9°... 0°