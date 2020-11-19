Рятувальники попередили українців про сильні тумани

Видимість може впасти до 200 метрів.

Сьогодні в Україні - сильні тумани / фото УНІАН

Сьогодні, 19 листопада, в Україні очікується туман.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"У західних, Житомирській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Що робити при тумані

Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів. Також рекомендується під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Прогноз погоди на 19 листопада: дані Погоди УНІАН

У четвер, 19 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями, крім східної частини - там цілий день буде ясна погода. Похмуро буде тільки в Одеській області. Без опадів. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до + 3°...+9°.