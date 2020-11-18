Завтра в Україні визирне сонце, повітря в одному з регіонів прогріється до +9° (карта)
Завтра по всій країні - сухо.
У четвер, 19 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями, крім східної частини - там цілий день буде ясна погода. Похмуро буде тільки в Одеській області. Без опадів. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до + 3°...+9°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Антициклон Thodo принесе в Україну штормовий вітер та знизить температуру вночі до -13° - синоптик
- У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.
- У Чернігові буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -2°, вдень +4°.
- У Львові у четвер хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +9°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +9°.
- У Рівному в четвер хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +7°.
- У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень +5°, мінлива хмарність.
- В Івано-Франківську завтра вночі +1°, вдень +9°, малохмарно.
- У Чернівцях у четвер хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +9°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+4°.
- У Житомирі в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +6°.
- У Черкасах вночі -2°, вдень + 4°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Полтаві завтра сонячно, температура повітря -5°...+3°.
- В Одесі 19 листопада хмарно температура вночі +3°, вдень +4°.
- У Херсоні в четвер вночі -1°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.
- У Запоріжжі сонячно, температура вночі -4°, вдень +3°.
- У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...+2°.
- У Харкові малохмарно, температура вночі -7°, вдень +1°.
- У Дніпрі сонячно, температура вночі -4°, вдень +3°.
- У Сімферополі в четвер буде мінлива хмарність, +1°...+5°.
- У Краматорську завтра ясно і безхмарно, температура вночі -6°, вдень +4°.
- У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі -8°, вдень -2°.
19 листопада — Павла-сповідника, Варлаама, Мотрони, Клавдії, Єфросинії, Олександри. На Павла-сповідальника сніг — вся зима сніжна, для озимини добре. Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а якщо гладко, то і хліба буде мало.
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Погода в Україні
- Вінниця+2°... 0°
- Дніпро+1°... -5°
- Донецьк0°... -7°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+1°... -4°
- Івано-Франківськ+8°... 0°
- Київ+1°... 0°
- Кропивницький+1°... -6°
- Луганськ-4°... -13°
- Луцьк+9°... +3°
- Львів+10°... +2°
- Миколаїв+4°... -3°
- Одеса+4°... 0°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+8°... +3°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+7°... +2°
- Харків-2°... -7°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -2°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+7°... +3°
+3°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:-2° / +8°
Вологість:54 %
Тиск:762 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:06:56
Захід16:53
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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