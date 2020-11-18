Завтра в Україні визирне сонце, повітря в одному з регіонів прогріється до +9° (карта)

16:30, 18 листопада 2020
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Завтра по всій країні - сухо.

Завтра в Україні трохи потеплішає / фото УНІАН
Завтра в Україні трохи потеплішає / фото УНІАН

У четвер, 19 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями, крім східної частини - там цілий день буде ясна погода. Похмуро буде тільки в Одеській області. Без опадів. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до + 3°...+9°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Антициклон Thodo принесе в Україну штормовий вітер та знизить температуру вночі до -13° - синоптик

  • У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.
  • У Чернігові буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -2°, вдень +4°.
  • У Львові у четвер хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +9°.
  • У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +9°.
  • У Рівному в четвер хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +7°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра вночі 0°, вдень +5°, мінлива хмарність.
  • В Івано-Франківську завтра вночі +1°, вдень +9°, малохмарно.
  • У Чернівцях у четвер хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +9°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+4°.
  • У Житомирі в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +6°.
  • У Черкасах вночі -2°, вдень + 4°, хмарно з проясненнями.
  • У Кропивницькому хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°.
  • У Полтаві завтра сонячно, температура повітря -5°...+3°.
  • В Одесі 19 листопада хмарно температура вночі +3°, вдень +4°.
  • У Херсоні в четвер вночі -1°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.
  • У Запоріжжі сонячно, температура вночі -4°, вдень +3°.
  • У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...+2°.
  • У Харкові малохмарно, температура вночі -7°, вдень +1°.
  • У Дніпрі сонячно, температура вночі -4°, вдень +3°.
  • У Сімферополі в четвер буде мінлива хмарність, +1°...+5°.
  • У Краматорську завтра ясно і безхмарно, температура вночі -6°, вдень +4°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі -8°, вдень -2°.
Погода на 19 листопада / фото УНІАН
Погода на 19 листопада / фото УНІАН

19 листопада — Павла-сповідника, Варлаама, Мотрони, Клавдії, Єфросинії, Олександри. На Павла-сповідальника сніг — вся зима сніжна, для озимини добре.  Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а якщо гладко, то і хліба буде мало.

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Автор: Олена Пилипчак

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