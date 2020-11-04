Аномальне тепло у листопаді: в Іспанії повітря прогрілося майже до +28°
У цей же час Німеччина побила 16 температурних рекордів.
Аномально тепла погода зберігається в більшості країн Європи.
Про це повідомляє Meteoprog.ua.
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Температура повітря перевищує звичні значення на 5-7°, дані про численні температурних рекорди надходять з країн Скандинавії та Бенілюксу, з Німеччини, Франції, Іспанії. На південь Європи тепло надходить з Африканського континенту, а північні райони виявилися в теплому секторі чергового атлантичного циклону.
Абсолютним рекордсменом 2 листопада стала іспанська температура, де повітря прогрілося до +27,6°. У Швейцарії рекорди скромніше, +22,5° в Базелі, +22,1° в Женеві. У Женеві рекорд тримався з 1924 року (+21,5°). Найбільша кількість рекордів -16 - в Німеччині. Температура повітря від +22,3° у Франкфурті-на-Майні до +18,9° в Шверіні. У Норвегії до +14,4° прогрілося повітря в Осло, а в шведському Норрчепінзі термометри показали +15,9°.
За прогнозами синоптиків, аномально тепла погода затримається в Європі ще на кілька днів.
Найспекотніший вересень за всю історію спостережень
Вересень став найспекотнішим вереснем у світі за всю історію спостережень.
Незвично високі температури були зареєстровані біля берегів Сибіру, на Близькому Сході, а також в деяких частинах Південної Америки та Австралії.
Вчені впевнені, що висока температура повітря, викликана викидами утримуючих тепло газів, зіграла головну роль у стихійних лихах - від пожеж у Каліфорнії і Арктиці до повеней в Азії. Подібні викиди продовжують довгострокову тенденцію до потепління.
За даними служби "Коперник", вересень у 2020 році був на 0,05 градуси теплішим, ніж минулого року, і на 0,08 градуси теплішим за вересень 2016 року, який раніше був найтеплішим вереснем за всю історію спостережень.
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+10°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+8°... +5°
- Луцьк+9°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+9°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+10°... +7°