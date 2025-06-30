Також підтверджено знищення 28 червня російського засобу ППО.

Генеральний штаб ЗСУ штаб підтверджує втрату окупантами трьох гелікоптерів, в результаті спецоперації українських спецслужб в Криму в ніч на 28 червня.

Зокрема, у оприлюдненій оперативній інформації Генштабу щодо бойових втрат ворога зазначено: "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно склали: (…) гелікоптерів – 340 (+3) одиниць".

Також повідомляється, що зросла кількість знищених ворожих засобів ППО на одиницю, до 1190.

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При цьому у ранковому зведенні вказано, що підтверджено втрати окупантів 28 червня, зокрема: три вертольоти та один засіб ППО:

"Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони (підтверджено втрати від 28.06), три вертольоти (підтверджено втрати від 28.06), 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 42 ракети та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні у війні проти України росіяни втратили (з 24.02.22 по 30.06.25) вже понад 1020 тис своїх військових. Серед втрат у техніці:

танків – 10980 одиниць;

бойових броньованих машин – 22922 одиниць;

артилерійських систем – 29718 одиниць;

РСЗВ – 1427 одиниць;

засоби ППО – 1190 одиниць;

літаків – 420 одиниць;

гелікоптерів – 340 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 одиниць;

кораблів / катерів – 28 одиниць;

підводні човни – 1 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – понад 53 тис одиниць;

спеціальної техніки – більше 3,9 тис.

Ситуація в Криму

В ніч на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму. Як повідомив пресцентр СБУ, було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційної компоненти, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

У повідомленні зазначалось, що наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1". Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

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